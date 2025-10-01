В РФ предложили ввести "пенсионный возраст" для общественного транспорта

В России предложили ввести "пенсионный возраст" для общественного транспорта
Несколько депутатов Госдумы от фракции "Новые люди" выступили с инициативой на федеральном уровне ввести предельный срок эксплуатации общественного транспорта, направив письмо министру транспорта РФ Андрею Никитину, передал ТАСС.
Депутаты считают, что на регулярных маршрутах надо ориентировочно установить предельные сроки работы: для автобусов - 10 лет, для троллейбусов - 15 лет, для трамваев - 25 лет.
При этом инициаторы нововведения напомнили, что в некоторых городах страны продолжают работать машины старше 30 лет, а норма в 7-10 лет остается лишь ориентиром.
"Старение парка приводит к увеличению эксплуатационных расходов, снижает безопасность и регулярность перевозок", - отметили депутаты в письме к министру.
По мнению депутатов, введение "пенсионного возраста" для общественного транспорта позволит омолодить транспортный парк, повысить уровень безопасности перевозок и комфорт пассажиров.
В свою очередь, в 2020 году Минтранс подготовил поправки к закону "Об организации регулярных перевозок". Они вводят понятие "срок эксплуатации транспортного средства". Однако Минтранс оставил право устанавливать конкретные значения сроков и лет эксплуатации транспорта за региональными властями.