Honda возродила легендарную Prelude спустя четверть века

В 2025 году на рынок выходит новое поколение легендарной Honda Prelude. Автомобиль возродили спустя почти четверть века, поскольку пятое поколение прекратили выпускать в 2001 году. Сейчас машину возродили в новом формате и она уже получила гоночную версию.

Подразделение Honda Racing подготовило силуэт на базе новой Prelude для японского чемпионата Super GT, где автомобиль будет выступать в топовом классе GT500. Новый силуэт технически не имеет ничего общего с дорожным спорткаром, не считая общих очертаний силуэта. Пока машина представлена в тестовой ливрее из неокрашенного углепластика.

До этого в Super GT японская марка использовала прототип Honda Civic Type R GT, который дебютировал в 2024 году и был стилизован под актуальное поколение «заряженного» хэтчбека. При этом новый Prelude технически унифицирован с Civic Type R, так что определённая преемственность между автомобилями есть.

Напомним, оригинальный Honda Prelude выпускался с 1978 по 2001 годы в формате бюджетного купе. Возрождённая модель 2025 года представляет собой трёхдверный лифтбек с гибридной силовой установкой.