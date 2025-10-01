Geely идет на взлет: началось производство воздушного такси

Компания Aerofugia, принадлежащая концерну Geely, завершила сборку первого предсерийного экземпляра своей модели AE200-100 с использованием конвейерной технологии. Это транспортное средство, которое планируют использовать как воздушное такси, вмещает до 6 пассажиров.

Как сообщает портал Electrive.com, Aerofugia намерена наладить массовое производство и продажу этих аппаратов для гражданского использования. Однако перед тем, как модель будет допущена к эксплуатации, ей предстоит пройти серию испытаний.

Новинка представляет из себя коптер с размахом крыльев 14,5 метра, длиной 9 метров и высотой 4,6 метра. Он оснащен тяговыми винтами на пилонах и может пролететь до 200 километров на одном заряде с крейсерской скоростью в 248 км/ч.

Для сертификации будут использоваться предсерийные модели, собранные по технологии конвейерного производства. Массовое производство AE200-100 планируют начать в 2026 году. Компания уже получила более тысячи коммерческих предзаказов. Aerofugia планирует расширять модельный ряд, открыв новую сборочную площадку в Чэнду.

