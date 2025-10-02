В РФ раскупают автомобили, не глядя на цвет, комплектацию и год

Эксперт Житнухин: в РФ закончилась эпоха скидок на новые автомобили. С 1 ноября этого года российские власти могут серьёзно повысить ставки утилизационного сбора. В ожидании этого события наши соотечественники буквально «выметают» машины со стоянок автосалонов… Кроме того, в приграничном китайском Хоргосе посредники раскупают всё, что только можно купить.

Это являение принято называть «хапуном»: «Склады стремительно пустеют — год выпуска, цвет и комплектация для многих потребителей отходят на второй план», — отметил «РГ» коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Ажиотаж настолько велик, что склады прошлогодних машин оказались почти полностью расчищены, а дилеры массового отменяют всевозможные скидочные акции. И такая политика зачастую является не инциативой продавцов, а политикой представительств марок.

Между тем, у повышения утильсбора появились новые сторонники, хотя изначально идею поддержали только лишь производители комтранса — ГАЗ, КамАЗ и Sollers.