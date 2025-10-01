Список подходящих для такси автомобилей поставил таксопарки в тупик

Опубликованный Минпромторгом список автомобилей, которые с 1 марта 2026 года будет разрешено регистрировать для использования в службах такси, вызвал недоумение среди участников рынка. Их комментарии приводит Forbes.

Закон о локализации обязывает таксопарки использовать автомобили отечественных производителей, но только тех, что подходят по параметрам, определяемым правительством. В текущем виде в перечень входят автомобили Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ («Патриот»,«Хантер»), Sollers (SP7), Voyah (Free, Dream, Passion), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE) и «Москвич» (3, 3е, 6, 8).

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова указала, что недоумение вызывает включение в список машин, которые в принципе непригодны для пассажирских перевозок — это Niva Travel и УАЗ «Хантер». Они предназначены не для работы в городских условиях, а для езды по бездорожью, и не могут обеспечить должный комфорт.

С ней согласился и глава отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников. Он предположил, что вскоре реестр расширят за счет моделей, которые производятся по специнвестконтрактам (СПИК). При этом Стенников напомнил, что принятый закон предусматривает замену более 80 процентов автопарка.

Вопросы у Зариповой вызвало и соотношение цены и доступности машины. Из всего перечня только пять автомобилей стоят менее 1,5 миллиона рублей, что практически закрывает возможность обновления парка для самозанятых водителей и небольших служб.

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская напомнила, что автомобили производства «АвтоВАЗа» сильно растут в цене, а если его продукция станет безальтернативной, то у компании будет соблазн снова переписать ценники.

По ее мнению, уже в среднесрочной перспективе ситуация может привести к тому, что вместо одной кризисной отрасли, то есть автопрома, возникнут две, а проблемы «АвтоВАЗа» сохранятся.

«В этом списке модели Lada не привлекательны экономически, Voyah — слишком дорогие, электромобили — с непонятной остаточной стоимостью, а УАЗ «Хантер» и Niva Travel не созданы для комфортной перевозки пассажиров», — объяснила Лозинская.

Ранее автоэксперт Алексей Аксенов указал, что среди моделей в списке подходящих для работы в рамках закона о локализации такси ни одна не соответствует сегменту с тарифом «Комфорт+».