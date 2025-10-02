Эстебан Окон получил эксклюзивный суперкар Mansory

Пилот американской команды Haas в Формуле 1 Эстебан Окон стал бренд-амбассадором тюнинг-ателье Mansory. Французский гонщик в рамках сотрудничества с компанией будет нести логотипы фирмы на своём шлеме, а также станет использовать эксклюзивный суперкар на базе Lamborghini Revuelto.

© autosport.com.ru

© Фото: Mansory

Для спортсмена построили единственный в своём роде экземпляр модели Mansory Initiate, которая представляет собой серьёзно доработанное гибридное купе. Машина имеет развитый аэродинамический обвес из углепластика, а также сложную окраску из чёрного и красного цветов, переходящих друг в друга с градиентом.

Интерьер оформлен в красно-чёрных тонах. Отделка сделана из кожи и алькантары, декоративные панели выполнены из углепластика, а кроме того в интерьере появились логотипы пилота «EO31», номер «31», под которым француз выступает в Формуле 1, а также памятные шильдики с обозначением особого статуса машины.

© Фото: Mansory

Традиционно для работ Mansory только визуальными изменениями модернизация не ограничилась. Мощность гибридной силовой установки на базе 6,5-литрового V12 и трёх электромоторов увеличена с заводских 1015 л.с до 1070 л.с. Автомобиль построен в единственном экземпляре специально для Эстебана Окона, однако машины в другом оформлении будут доступны и другим клиентам ателье.