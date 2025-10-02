«Автодор» сообщил о ситуации на АЗС на трассе М-12 «Восток»

«Автодор» объяснил, что происходит на АЗС на трассе М-12. В госкомпании назвали сообщения об огромных очередях на заправках, расположенных на платнике М-12 «Восток», фейком. В своём сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, пресс-служба ведомства подчеркнул, что все станции работают в штатном режиме, большого количества машин на них не фиксируется.

«В связи с распространяющимся сегодня в телеграм-каналах сообщением о якобы очередях на АЗС на трассе М-12 "Восток", сообщаем о том, что это фейк. Все АЗС на М-12 работают в штатном режиме. Скопления автомобилей не зафиксировано ни на одной из них», — говорится в заявлении госкомпании.

В качестве подтверждения «Автодор» прикрепил изображения с дорожных камер, на которых показаны несколько АЗС. Судя по подписи на них, сняты снимки были 1 октября в период с 16:50 по 16:58.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором показана очередь из нескольких десятков машин, стоящих на заправку. Автор видео утверждал, что ситуация была замечена на платной магистрали, связывающей Москву, Нижний Новгород и Казань, а в перспективе её планируется продлить до Екатеринбурга.