"Москвич" вошел в топ-5 популярных подержанных электромобилей в августе в РФ

Рынок подержанных электромобилей в РФ продолжает динамично развиваться. По данным агентства "Автостат", в августе текущего года было реализовано 1408 машин, что стало рекордным показателем с начала 2025 года и на 29% выше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Среди брендов лидирующую позицию занял японский Nissan с результатом в 524 экземпляра. На втором месте оказался китайский Zeekr с 214 проданными машинами, а замыкает тройку Tesla - 131 электромобиль. В пятерку также вошли "Москвич" и Volkswagen со 106 и 86 автомобилями соответственно.

В модельном на первом месте находится Nissan Leaf, продажи которого составили 501 экземпляр. На второй строчке расположился Zeekr 001 со 150 машинами, а замыкает тройку "Москвич 3е" со 106 проданными электромобилями. Остальные модели не смогли достичь отметки в 100 единиц.

Всего за первые восемь месяцев 2025 года в России было куплено 8214 подержанных электромобилей, что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

