Ряд частных АЗС оказались под угрозой закрытия в России

Представители Российского топливного союза (РТС) сообщили, что АЗС стали работать в убыток.

В Российском топливном союзе сообщили о снижении доходов автозаправочных станций до отрицательных значений при продаже бензина. Об этом проинформировали "Известия" со ссылкой на данные из обращения РТС к вице-премьеру Александру Новаку.

В своем обращении участники рынка указывают на факты закрытия отдельных независимых АЗС из-за увеличения оптовых цен на горючее, вызванного сокращением объемов производства и уменьшением продаж на бирже. В связи с этим, региональные закупки топлива обходятся дороже, чем его последующая реализация потребителям.

Кроме того, представители РТС отмечают перебои в поставках бензина как фактор, негативно влияющий на рентабельность. Фактические объемы отгружаемого топлива не соответствуют договорным, а период ожидания доставки увеличился до 1,5-2 месяцев.