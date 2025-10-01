Amazon показала новые умные устройства Echo: Dot Max, Studio и Show

Amazon анонсировала четыре новые модели умных колонок и дисплеев Echo, которые работают с обновлённым голосовым помощником Alexa+. В линейку вошли Echo Dot Max, Echo Studio, а также Echo Show 8 и Echo Show 11.

Echo Dot Max получил два динамика — низкочастотный и высокочастотный. Благодаря новому корпусу удалось увеличить внутренний объём, что дало «в три раза больше баса по сравнению с Echo Dot 5-го поколения».

© Amazon

Echo Studio — более крупная версия с поддержкой пространственного звучания и Dolby Atmos. В ней установлен мощный сабвуфер и три динамика. При этом устройство стало на 40% компактнее оригинальной модели.

Обе колонки можно объединять в стереопары.

Echo Show 8 и Echo Show 11 оснащены сенсорными экранами на 8 и 11 дюймов, а также 13-мегапиксельной камерой для видеозвонков. Alexa может распознавать пользователя при приближении и выводить «персональные данные». Звук обеспечивают фронтальные стереодинамики и встроенный сабвуфер.

© Amazon

Все новые устройства работают на чипах Amazon с ИИ-ускорителями: Echo Dot Max — на AZ3, остальные — на AZ3 Pro.

Цены: Echo Dot Max — $100, Echo Studio — $220, Echo Show 8 — $180, Echo Show 11 — $220. Предзаказ уже открыт. Продажи колонок стартовали, дисплеи появятся 12 ноября.