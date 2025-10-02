За неделю цены на бензин выросли на 50 копеек

Средние розничные цены на бензин с 23 по 29 сентября повысились на 50 копеек - до 63,78 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива выросла на 43 копейки - до 72,63 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За отчетный период бензин марки АИ-92 подорожал на 56 копеек - до 60,61 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 повысилась на 46 копеек - до 65,90 рубля за литр. Стоимость марки АИ-98 и выше выросла на 18 копеек - до 85,51 рубля за литр.

Рост цен на бензин был зафиксирован в 77 субъектах РФ. Больше всего топливо подорожало в Севастополе (+5,6%) и Республике Крым (+4,9%).

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 57,39 до 65,99 рубля, марки АИ-95 - от 63,39 до 75,99 рубля, марки АИ-98 и выше - от 83,60 до 90,76 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 58,40 до 69,50 рубля, марки АИ-95 - от 62,92 до 73,00 рубля, марки АИ-98 и выше - от 85,70 до 90,64 рубля за литр.

По сравнению с ценами конца декабря 2024 года стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 9,7%, марки АИ-95 - на 9,1%, а марки АИ-98 и выше - на 3,2%, в среднем - 9,2%. Стоимость дизельного топлива повысилась на 3,7%. Индекс потребительских цен (инфляция) с 23 по 29 сентября составил 0,13%. Рост с начала года - 4,29%.