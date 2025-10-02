Чем привлекал на форуме "ИННОПРОМа" электрический транспорт

Глядя на загадочную конструкторскую изюминку, воплощенную в наземном электрическом транспорте "БКМ Холдинг", который специализируется на его производстве, не сразу улавливаешь, что трамвай оформлен в ливрее для города Краснодара.

Но главное, становится абсолютно очевидным, что именно такими по форме и внутреннему наполнению комфорта представляют себе жители городов Союзного государства эти юркие вагоны в современных мегаполисах.

Об этом можно судить и по реакции участников международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" на экспозицию трамвая Т811, основные компоненты которого разработаны и произведены в холдинге, а локализация комплектующих из стран-союзников составляет без малого сто процентов, информирует БЕЛТА. Кстати, эта транспортная новинка, рассчитанная на 159 пассажиров, уже бегает по магистралям белорусской столицы, в Мозыре и Витебске, а также в Барнауле и Нижнем Новгороде, Краснодаре и Самаре.

Его производители пояснили, что на основе этой модели был создан машинокомплект для модернизации трамвайных вагонов с низким полом, который используется, в частности, в Новосибирске и Усть-Каменогорске. А на выставочном стенде была установлена интерактивная панель, позволяющая подробно ознакомиться с экстерьером и интерьером электробусов моделей Е321 и Е433, а также низкопольного трамвая Т811. Руководство предприятия пояснило, что электробус Е321 "Ольгерд" оснащен батареями собственного производства или же российскими и китайскими по выбору заказчика, а его вместимость составляет не менее 80 человек.

Кстати, в Синеокой этот транспорт используется в Минске, Гродно и Шклове, а в России - в Красноярске, Краснодаре и Сочи. А сочлененный электробус Е433 "Витовт" может перевозить не менее ста человек и эксплуатируется на берегах Невы, а также в четырех белорусских городах, включая столицу.

Параллельно с ростом масштабов выпуска электротранспорта в республике наращивает и производство батарейных устройств. В "БКМ-Холдинг" уже выпускают модели с литий-железо-фосфатными батареями с запасом хода до 250 километров и внедряют совместно с российскими партнерами систему, позволяющую одновременно использовать медленную и быструю зарядки. Кстати, стало известно, что время зарядки электробусов составляет от пятнадцати минут при гарантированном запасе хода пятнадцать километров на суперконденсаторах.

Кроме того, белорусский транспорт оборудован системами климат-контроля, видеонаблюдения, адресного открытия дверей, разъемами для подзарядки гаджетов, автоинформаторами и электронными табло. Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены аппарель и кнопка вызова водителя.

Остается добавить, что в экспозициях, завершившейся в среду, 1 октября, выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" приняли участие свыше 510 компаний, в том числе более 290 из 23 регионов России, более 190 из Беларуси и более 30 иностранных компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представленных в составе национальных экспозиций этих стран.