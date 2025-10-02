Tesla повысила стоимость лизинга всех своих электромобилей на американском рынке. Это решение последовало сразу за истечением срока действия государственной налоговой льготы в $7500, которая ранее стимулировала продажи, сообщает Reuters.

Производитель электрокаров, как и его конкуренты, активно использовал эту субсидию от правительства, чтобы предлагать клиентам более привлекательные лизинговые условия. Налоговый кредит был включен в стоимость аренды, делая ее значительно ниже.

Теперь, с потерей этого финансового стимула, компания была вынуждена переложить возросшие издержки на потребителей, поясняют эксперты.