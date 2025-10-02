Оформить разрешение на тюнинг автомобиля теперь можно на Госуслугах

На портале Госуслуг запущен новый сервис, позволяющий автовладельцам дистанционно получать разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Это решение упростит легализацию тюнинга и избавит автомобилистов от длительных очередей и бюрократических процедур.

По словам экспертов, особой популярностью услуга будет пользоваться среди владельцев автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО), спрос на установку которого традиционно высок. Сложности с оформлением таких изменений ранее отпугивали многих автолюбителей.

Новый онлайн-сервис позволяет подать заявку на внесение изменений в конструкцию автомобиля через личный кабинет, делая процесс максимально прозрачным и доступным без необходимости личного визита в отделение ГИБДД, сообщает KP.RU.

