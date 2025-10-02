BMW M3 GTR оказался еще более редким, чем считалось

BMW M3 GTR оказался ещё более редким, чем считалось
Долгое время считалось, что BMW выпустила десять дорожных версий M3 GTR для клиентов. Даже официальный сайт марки упоминал именно эту цифру, указывая фантастическую цену в €250000. Но истина оказалась куда любопытнее: серийных машин собрали всего три. Остальные семь оказались предсерийными прототипами и впоследствии были уничтожены. Сегодня все сохранившиеся экземпляры входят в корпоративную коллекцию BMW, что делает этот автомобиль фактически недосягаемым для частных владельцев.
Редкую возможность рассмотреть легендарную Strassenversion предоставил Том Плуцински, руководитель подразделения BMW Group Classic в США, во время экскурсии в Petersen Automotive Museum. Оказаться в салоне, рассчитанном лишь на двух человек, — событие само по себе уникальное. Для сравнения: представленный в 2003 году M3 CSL сохранил задний ряд сидений. Несмотря на более крупный двигатель, вес купе составил всего 1350 кг — примерно на 35 кг меньше, чем у CSL.
Есть и другие отличия. Между двумя ковшеобразными креслами Recaro скрывается важная деталь: если CSL оснащался исключительно «роботом» SMG II, то GTR получил классическую шестиступенчатую «механику». Атмосферный V8 развивал 346 л.с. и 365 Н·м, передавая тягу на заднюю ось через двухдисковое спортивное сцепление и дифференциал с ограниченным проскальзыванием.
Известно, что каждая из трёх дорожных машин имеет собственные особенности салона: различия в сиденьях и отделке. Внимательный взгляд заметит фирменную табличку «M3 GTR» на порогах и руль европейской спецификации. В остальном интерьер близок к стандартному E46 M3, за исключением усиленного багажного отсека. Пробег в 500 миль (около 800 км) превратил представленный экземпляр в подлинную «капсулу времени» — состояние автомобиля практически идеальное.
Созданный всего за год, M3 GTR отличался от обычного M3 агрессивным аэродинамическим обвесом: карбоновым антикрылом, спойлером крышки багажника, новыми бамперами, вентиляционными отверстиями на капоте и крышей из углеволокна. Но главной изюминкой стал гоночный мотор — P60B40. Этот 4,0-литровый атмосферный V8 с плоским коленвалом и сухим картером был настоящим сердцем спорткара, пусть и в «урезанной» дорожной версии.
На видео машину не показывают в движении, но сомнений нет: M3 GTR — один из самых «чистых» и бескомпромиссных автомобилей в истории BMW. Выражение «гоночный болид с номерами» здесь звучит как никогда уместно.