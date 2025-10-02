Какие дорожные знаки появятся в РФ с нового года

В России в 2026 году появятся три новых дорожных знака. Об этом сообщил ТАСС первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

По его словам, на дорогах появится вертикальный знак "Стоп-линия". Его будут устанавливать там, где невозможна установка обычного горизонтального знака.

Еще одно нововведение - знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности". Федяев пояснил, что этот знак позволит поберечь машины и повысить комфорт в пути.

Третий новый знак - "Глухие пешеходы". Депутат пояснил, что в РФ долгое время существует знак "Слепые пешеходы", но слабослышащие пешеходы требуют такого же внимания от водителей.

Поправки предусматривают и ряд других изменений дорожных знаков и особенностей их применения.

Например, изменения коснутся парковочных мест вдоль края дороги. Место для парковки станет уже: не 2,5 метра на 6,5 метра, как сейчас, а 2,25 метра на 6,5 метра. По словам Федяева, это позволит оптимизировать дорожное пространство.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Федяев подчеркнул, что в основе этих поправок - большая работа, которую специалисты вели несколько лет.