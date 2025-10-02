Прошло 50 лет: в РФ продают "Москвич" за 9 млн рублей

Список коллекционных лотов на российских классифайдах пополнился редчайшим автомобилем "Москвич 412" 1975 года. Машина, мягко говоря, не свежая - 80 тысяч километров пробега, но продавец намерен получить за него 9 000 000 рублей. Чем обусловлена такая стоимость, разбиралась "Российская газета".

Уникальность "Москвича" за 9 млн рублей - в родном дефорсированном моторе 1,5 литра с установленной на него 16-клапанной головкой блока цилиндров. На крышке присутствуют логотипы АЗЛК и НАМИ.

Серийно "Москвичи" с 16-клапанниками под капотом не выпускались.

Также у продаваемого седана в заднем мосту установлен дифференциал повышенного трения.

Продавец уверил, что все детали, включая кузовщину, - родные. Из доработок - усиленный главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель. Их установили для безопасной эксплуатации автомобиля. Отмечается, что эти запчасти взаимозаменяемые - согласно каталогу от "Москвича-2141".

Заявленная цена существенно выходит за рамки обычных сделок по "Москвичу-412": стоимость в данном случае формируется не моделью как таковой, а предполагаемой уникальной ГБЦ и историей "Москвича". Однако для того, чтобы продать автомобиль как коллекционный, нужны подтверждения оригинальности узла, какие-либо документы. В противном случае ликвидность машины будет зависеть от узкого круга коллекционеров, специализирующихся на опытной технике.