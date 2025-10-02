Рекордный протест: 99,4 % автомобилистов против нового утильсбора

На федеральном портале нормативных актов опубликован проект повышения утильсбора на автомобили. Реформа, запланированная на 1 ноября 2025 года, предполагает переход к новой системе расчета сборов. Базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность транспортного средства станет повышающим коэффициентом по прогрессивной шкале.

© РИА "ФедералПресс"

В ходе общественного обсуждения инициатива столкнулась с массовой критикой. По данным голосования на портале, против уже высказались 97 893 человека, тогда как поддержали проект лишь 587 участников.

Согласно проекту, для электромобилей мощностью до 58,84 кВт сбор составит от 33,37 тысяч рублей, тогда как для автомобилей с ДВС объемом свыше 3,5 литров ставки начинаются от 137,11 тысяч рублей. Для транспортных средств с объемом двигателя от 1 до 2 литров предусмотрены ставки от 33,37 тыс. руб, от 2 до 3 литров – от 93,77 тыс. руб.

При этом сохраняются льготные коэффициенты для физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования. Для перевозчиков вводятся дополнительные требования – необходимо предоставлять письмо Минтранса, подтверждающее использование транспортных средств на регулярных маршрутах.

Новые правила также ужесточают контроль за автомобилями, ввезенными для личного пользования – при их продаже в течение первого года потребуется доплата разницы между льготным и полным размером утильсбора. Реформа, принятая несмотря на значительное число критиков, затронет всех производителей и импортеров автомобилей в России и может повлиять на конечные цены для потребителей.

Обсуждение проекта продолжается, однако текущее соотношение голосов демонстрирует практически единодушное неприятие инициативы гражданами – против выступают 99,4 % участников голосования.