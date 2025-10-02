В России прошла регистрация Lada Ariva: что это значит

На сайте Роспатента появилось новое торговое наименование Lada Ariva, сообщает ТАСС. Обладатель прав в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 сентября 2024 г. № 1209 скрыт, но, скорее всего, им выступает АО "АвтоВАЗ".

Товарный знак зарегистрирован по трем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - автомобили и комплектующие, автомобильные игрушки и игровые модели, а также услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.

АвтоВАЗ на регулярной основе регистрирует товарные наименования и знаки по этим категориям. Таким образом производитель оставляет за собой право на их применение в случае необходимости - выхода новой модели, например. Так случилось с Lada Azimut.

Azimut был зарегистрирован задолго до анонса модели, однако с этим названием случился казус: Роспатент отказал в регистрации товарного наименования Azimut, а вот сочетание Lada Azimut было одобрено.