Toyota FJ Cruiser получит двигатель от Land Cruiser Prado

Toyota FJ Cruiser получит четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2,7 литра

Официальное подтверждение о возвращении легендарного внедорожника Toyota FJ Cruiser пока не поступило. Тем не менее, источники издания Creative Trend поделились информацией о двигателях, которые будут предлагаться для нового рамного автомобиля.

Базовым будет атмосферный бензиновый мотор объемом 2,7 литра с четырьмя цилиндрами, аналогичный тому, что используется на Land Cruiser Prado, обеспечивающий мощность около 160 лошадиных сил.

Компактные размеры данного мотора соответствуют заявленной длине кузова в 4350 мм, что подходит для сегмента внедорожников.

При этом источники указывают на отсутствие в списке дизельных вариантов или альтернативных двигателей на начальном этапе производства. Ожидается, что дебют новинки состоится уже в октябре текущего года.