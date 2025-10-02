Kia запускает электрофургон PV5 на курортах Саудовской Аравии

Kia запустила пилотный проект с использованием электрического фургона PV5 в сотрудничестве с Red Sea Global на элитных курортах Саудовской Аравии. Модель PV5 Passenger предназначена для перевозки гостей и обеспечения логистики на туристических объектах.

© runews24.ru

Компания также проводит обучение персонала работе с электрокарами и передовыми технологиями в области устойчивой энергетики.

Проект соответствует стратегии «Видение 2030», направленной на уменьшение зависимости страны от нефти и развитие туризма. Планируется выпуск спецверсий для элитных курортов, а также грузовых модификаций PV5 и более крупного PV7, который должен появиться через два года. Электрофургоны уже доступны в Европе и Южной Корее, а пилотная программа в Саудовской Аравии станет испытанием для их распространения на других рынках.

Напомним, что в России 70% производителей отменили скидки. В России редкий «Москвич-412» продают за 9 млн рублей.