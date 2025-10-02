Россиянам назвали стоимость 1400-сильного кроссовера Zeekr 9X
Quto подсчитал, как новые ставки утильсбора изменят стоимость Zeekr 9X. В Китае стартовали продажи флагманского кроссовера Zeekr 9X: через 13 минут после начала приёма заявок представители компании отметили, что собрано 10 000 подтвёрждённых заказов. У россиян тоже есть возможность приобрести такой автомобиль. Но если чиновники примут новые ставки утильсбора, то стоимость новинки окажется заметно выше, чем ожидалось.
По просьбе Quto крупный автосалон, торгующий китайскими автомобилями, подсчитал, сколько может стоить Zeekr 9X, купленный под заказ, учитывая потенциальное повышение утильсбора.
У Zeekr 9X Hyper силовая установка объединяет двухлитровый турбодвигатель, а также трио электромоторов. Суммарная мощность системы достигает 1401 силы. Такой вариант будет стоить 12 976 000 ₽ (по старым ставкам было 10 024 000 ₽).
С двумя электромоторами вместо трёх отдача последовательно-параллельного гибрида составляет 898 л.с. Кроме того, у этой версии батарея имеет ёмкость 55 вместо 70 кВт·ч. Цена Zeekr 9X Ultra — 11 716 000 ₽ (прежде выходило 8 873 000 ₽).
Самое доступное исполнение именуется Zeekr 9X Max: у него двухмоторный полный привод, 55-киловаттный аккумулятор, но более скромный набор оборудования. За такой кроссовер придётся отдать 11 386 000 ₽ (вместо 8 536 000 ₽).
Кстати, у повышения утильсбора появились новые сторонники: изначально идею поддержали ГАЗ, КамАЗ и Sollers.