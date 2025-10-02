Quto подсчитал, как новые ставки утильсбора изменят стоимость Zeekr 9X. В Китае стартовали продажи флагманского кроссовера Zeekr 9X: через 13 минут после начала приёма заявок представители компании отметили, что собрано 10 000 подтвёрждённых заказов. У россиян тоже есть возможность приобрести такой автомобиль. Но если чиновники примут новые ставки утильсбора, то стоимость новинки окажется заметно выше, чем ожидалось.

© Quto.ru

По просьбе Quto крупный автосалон, торгующий китайскими автомобилями, подсчитал, сколько может стоить Zeekr 9X, купленный под заказ, учитывая потенциальное повышение утильсбора.

У Zeekr 9X Hyper силовая установка объединяет двухлитровый турбодвигатель, а также трио электромоторов. Суммарная мощность системы достигает 1401 силы. Такой вариант будет стоить 12 976 000 ₽ (по старым ставкам было 10 024 000 ₽).

С двумя электромоторами вместо трёх отдача последовательно-параллельного гибрида составляет 898 л.с. Кроме того, у этой версии батарея имеет ёмкость 55 вместо 70 кВт·ч. Цена Zeekr 9X Ultra — 11 716 000 ₽ (прежде выходило 8 873 000 ₽).

Самое доступное исполнение именуется Zeekr 9X Max: у него двухмоторный полный привод, 55-киловаттный аккумулятор, но более скромный набор оборудования. За такой кроссовер придётся отдать 11 386 000 ₽ (вместо 8 536 000 ₽).

Кстати, у повышения утильсбора появились новые сторонники: изначально идею поддержали ГАЗ, КамАЗ и Sollers.