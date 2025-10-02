Changan готовит для России бюджетную версию кроссовера CS75

Компания Changan готовится вывести на российский рынок кроссовер CS75 Pro. По информации портала "Китайские автомобили", уже начаты процедуры сертификации, необходимые для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель. В Китае цена на кроссовер с опциональным семиместным салоном варьируется от 107 900 до 119 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,2-1,36 миллиона рублей.

Кроссовер CS75 Pro был представлен в модельном ряду Changan в начале этого года, хотя ранее эта модель уже присутствовала на рынке под другими названиями. Автомобиль имеет габариты 4742х1870х1720 мм и колесную базу 2786 мм, что делает его немного крупнее, чем CS75 Plus, продаваемый в нашей стране.

На домашнем рынке все исполнения кроссовера доступны с 1,5-литровым двигателем мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 300 Нм, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Полный привод в CS75 Pro не предусмотрен. В Китае также сертифицирована упрощенная версия модели, где двигатель дефорсирован до 166 л.с., а вместо робота устанавливается механическая коробка передач. Возможно, что она появится в России.

В оснащение машины входят медиасистема с экранами размером 10,25 и 12,3 дюйма, камеры кругового обзора, электрорегулировка кресел, панорамная крыша и отделка интерьера искусственной кожей.

Если CS75 Pro появится в России, он может занять позицию ниже CS75 Plus в линейке, так как у последней нет семиместной модификации. Начальная цена нового автомобиля может составить около 3 миллионов рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России идет подготовка к старту продаж Changan CS35 Max.