"Автоваз" не планирует менять ценовую политику

"Автоваз" сейчас не имеет планов и намерений по изменению ценовой политики, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

© ТАСС

"Кроме того, в настоящее время у "Автоваза" нет планов и намерений по изменению ценовой политики", - сказали там.

В компании также подчеркнули, что, по данным независимых исследований, в 2025 году средние цены на Lada демонстрируют тенденцию к снижению.

По расчетам "Автоваза", стоимость владения новой Lada в первые три года примерно на 30% ниже, чем у иномарок.