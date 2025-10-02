Отрасль такси будет обеспечена автомобилями Lada в полном объеме

Накануне Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, разрешенных для покупки для работы в такси с 1 марта 2026 года. АвтоВАЗ выступил с заявлением о полной готовности производственных и сервисных мощностей обеспечить отрасль моделями Lada.

"Производственный план 2026-го и последующих годов может быть скорректирован на любой объем, необходимый отрасли такси, вплоть до дополнительных 100-200 тысяч автомобилей", - сообщили в пресс-служба АвтоВАЗа.

В компании подчеркнули, что информация о будущем росте расходов на покупку и содержание автомобилей в связи с введением новых правил не соответствует действительности.

