Минтранс РФ не собирается вводить льготы для перевозчиков, пользующихся "Платоном"
Минтранс России не собирается вводить льготы для перевозчиков, оплачивающих проезд по госсистеме «Платон», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Андрея Никитина.
«Сегодня автомобильные перевозки в значительной степени перетянули на себя грузы с железных дорог, речные грузы и так далее. Это говорит о том, что эта отрасль вполне рентабельна и эффективна. Было бы странно какими-то льготами там заниматься в текущем режиме», - сказал глава Минтранса.
До этого Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, согласно которому повышается штраф за неуплату проезда грузовиков по платным дорогам (система «Платон»). В случае принятия законопроекта, штраф вырастет с 5 тыс. до 20 тыс. рублей.
В пояснительной записке говорится, что при размере платы в 3,05 рубля за километр пройденного пути грузоперевозчикам выгоднее оплачивать штраф, чем сам проезд. А в 2023 году рост подобных случаев год к году составил 64%. Недополученный доход федерального бюджета от неуплаты «Платона» может «достигать миллиардов рублей в год».
Ранее сообщалось, что в Москве могут ввести плату за каждый километр при езде на автомобиле.