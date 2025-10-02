В Италии началась программа утилизации

В Италии стартовала государственная программа стимулирования продаж электромобилей, которая делает отдельные модели доступными по рекордно низким ценам. Согласно условиям при сдаче старого автомобиля и при определенных социальных критериях новый электрокар можно приобрести за сумму, сопоставимую со стоимостью подержанного скутера.

Ключевым бенефициаром программы стала Dacia Spring. Базовая версия Essential Electric 45 с электродвигателем мощностью 44 л.с. и запасом хода до 225 километров предлагается за 3900 евро (примерно 373 тысячи рублей) при условии получения максимальной субсидии. Для сравнения: стандартная цена Dacia Spring в Италии составляет 17 900 евро.

По аналогичным условиям можно приобрести китайский электрокар Leapmotor T03: при базовой цене 18 900 евро по программе утилизации он обходится покупателям в 4900 евро (примерно 470 тысяч рублей).

Также программа распространяется на ряд моделей Stellantis и других производителей. Так, Fiat 500e доступен от 9950 евро, новая электрическая Grande Panda - от 11 950 евро, Citroën e-C3 - от 12 900 евро, а кроссовер e-C3 Aircross - от 15 790 евро.

Общая сумма финансирования программы составляет 597 млн евро. Правительство рассчитывает, что благодаря новому стимулу до июня 2026 года на дороги выйдут не менее 39 тысяч новых электромобилей.

Субсидии доступны при соблюдении ряда условий. Полный размер бонуса (11 тысяч евро) предоставляется при утилизации автомобиля стандарта "Евро-5" или ниже, доходе семьи менее 30 тысяч евро в год и проживании в городе с населением свыше 50 тысяч человек.

Для домохозяйств с доходом до 40 тысяч евро действует пониженная субсидия в 9 тысяч евро. Кроме того, льготами могут воспользоваться малые компании: компенсация покрывает до 30% стоимости электромобиля, но не более 20 тысяч евро.

