Требования о локализации такси не касаются аренды машин с водителями

Треования закона о локализации такси не распространяются на сервисы аренды автомобилей с водителями, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.

"Закон о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями", - сказали в министерстве.

Также изменения не коснутся машин, которые уже работают в такси, - они могут продолжать работать до конца срока эксплуатации.

Ранее Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Под критерии разработчиков законопроекта о такси подпадают более 20 моделей от шести отечественных брендов. В министерстве уточняли, что список будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, выпуск которых будет локализован на территории РФ в рамках заключенных специнвестконтрактов - с учетом обязательств по углублению локализации.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Его требования будут распространяться на автомобили, включаемые в региональные реестры легкового такси после даты вступления в силу.

Исключение составляют регионы с отсрочкой - Калининградская область, Сибирский федеральный округ и Дальний Восток.