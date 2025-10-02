Музей АвтоВАЗа пополнился уникальным авто

В 1976 году при Волжском автомобильном заводе был открыт музей трудовой славы, который существует и по сей день. За почти 40 лет его коллекция значительно расширилась. Недавно музей пополнился новым экспонатом - ВАЗ-1111 "Ока" "Электро". Об этом сообщил портал "На заводе на своей странице "ВКонтакте" и разместил видео о новинке.

ВАЗ-1111 "Электро" был разработан в 1992 году. Спустя два года на опытно-промышленном производстве Волжского автозавода создали серию из 20 таких машин. Часть из них направили на опытную эксплуатацию, а остальные проходили испытания на территории предприятия. Для своего времени характеристики автомобиля были весьма впечатляющими: он мог проехать до 130 километров на одном заряде и развивать максимальную скорость до 120 километров в час.

Новый экспонат оформлен в стиле гоночных автомобилей, что не случайно. В 1996 году представленный экземпляр участвовал в экологическом ралли в Монте-Карло. После этого он хранился в цехах службы инжиниринга, а теперь занял почетное место среди других экспонатов музея.

По словам инженера-конструктора Волжского автозавода Сергея Ивлева, создание ВАЗ-1111 "Электро" стало значимым этапом в истории развития электромобилей на предприятии.

