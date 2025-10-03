Toyota показала тизер обновленного «гиперкара» GR010

Заводская команда Toyota Gazoo Racing, которая доминировала в классе «гиперкаров» чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC, утратила свои лидирующие позиции и на фоне спада своих результатов задумалась о модернизации своего прототипа GR010.

Японский производитель опубликовал в социальных сетях серию изображений, демонстрирующих с разных ракурсов то, что, скорее всего, станет версией GR010 Hybrid 2026 года, намекая на радикально переработанную переднюю часть кузова среди других прочих изменений. Тизеры указывают на то, что GR010 Hybrid будет изменён в соответствии с дизайнерским стилем, который использовался во многих дорожных автомобилях бренда в последние годы, таких как Crown, Prius и готовящийся к выпуску RAV4.

Toyota подтвердила на этапе «6 часов Фудзи», что она решила внедрить обновление на автомобиле, который не претерпел никаких существенных визуальных изменений с момента его появления на заре правил Hypercar в 2021 году. Двухдневные испытания обновлённого «гиперкара» пройдут на автодроме Поль Рикар 8–9 октября перед его омологацией.

Напомним, Toyota будет не единственным производителем гиперкаров, который выйдет на сезон WEC 2026 года с серьёзными обновлениями — BMW уже представила свой обновлённый аэродинамический пакет для M Hybrid V8, а Alpine подтвердила планы по обновлению A424 .