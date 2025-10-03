Горьковский автозавод наладил выпуск сверхдлинных «Газелей»

В гамме марки ГАЗ появилась лонг-версия «Газели NN». Как стало известно редакции Quto, прежде покупателям предлагались варианты колёсной базы размерностью 3145 мм (L2) и 3745 мм (L3). Учитывая рамную конструкцию модели, не было никаких препятствий, чтобы сделать машину более крупного формата, но этим прежде занимались только сторонние доработчики.

Новый вариант носит внутризаводское обозначение L4: его длина колёсной базы — 4245 мм, то есть сразу на 500 больше, чем предлагала модификация L3. Делать такие будут непосредственно на главном конвейере Нижегородского автозавода.

В остальном — ничего нового. В движение ультрадлинную приводит стандартный для семейства «Газель NN» 2,5-литровый 150-сильный турбодизель, с которым работает 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Важно, что первые такие машины, притом сразу оборудованные промтоварными фургонами, получит крупный маркетплейс, но со временем этот вариант поступит и в широкую продажу, так как все процессы отработаны.

Между тем, в России локализовали производство нового двигателя для «Газели» — это проект компании «Нижегородские грузовые автомобили», частично профинансированный Фондом развития промышленности.