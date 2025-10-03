В РФ продают почти новую Honda CR-V 2014 года выпуска

Как удалось выяснить "Российской газете" в ходе мониторинга сайтов объявлений, в Хабаровске выставили на продажу почти новый надежный японский кроссовер - Honda CR-V 2014 года выпуска с маленьким пробегом. На одометре застыла цифра в 12 000 километров.

Владелец из города Советская Гавань утверждает, что машина находится в превосходном состоянии и большую часть времени хранится в гараже. Опираясь на фото из карточки объявления, можно с уверенностью сказать, что слова хозяина соответствуют правде: кузов, салон и элементы экстерьера и интерьера отлично сохранились и не имеют следов износа.

Кроссовер, окрашенный в бежевый металлик, оснащен шестью подушками безопасности, премиальной аудиосистемой, круиз-контролем и климат-контролем, обогревом сидений, велюровым салоном и другими функциями.

Под капотом скрывается надежный 2,0-литровый атмосферный силовой агрегат R20A мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с автоматической КПП. Привод - полный.

Продавец просит за свою "капсулу времени" внушительную сумму - 2 600 000 рублей, что сопоставимо с ценой новой Toyota RAV-4, привезенной под заказ по параллельному импорту.

