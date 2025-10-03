Беспилотные трамваи и автобусы: будущее российского общественного транспорта

Мишустин отметил, что эта конференция — отличная возможность обсудить новые тренды, обменяться опытом и поделиться лучшими идеями. А главное — эффект от внедрения этих решений сильно скажется на развитии транспортного сектора: логистика станет более быстрой и экономичной, а страны — более независимыми от иностранных технологий.

К 2030 году президент поставил задачу: 80% организаций в ключевых отраслях должны использовать отечественное программное обеспечение. А для этого российская IT-индустрия создает достойные продукты, чтобы конкурировать с зарубежными аналогами, сообщает URA.RU.

Как объяснил старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Павел Зюзин, как только трамваи и автобусы начнут ездить без водителей, проблема с нехваткой кадров исчезнет сама собой.

Зюзин уверен, что цифровизация кардинально изменит работу общественного транспорта. Особенно важную роль сыграют беспилотные технологии. Они помогут решить сразу две проблемы: нехватку водителей и ограниченное время работы транспорта.

В регионах часто найти квалифицированного водителя — настоящее испытание, потому что условия труда там не такие привлекательные, как в офисе или магазине. А беспилотные автобусы и трамваи — это как решение по цепочке: они обеспечат более качественный сервис и, к тому же, сделают транспорт круглосуточным к середине века.

Особое внимание эксперт уделяет рельсовому транспорту — трамваям и метро. В Москве уже идут пилотные проекты, где вагоны без водителей перевозят пассажиров. Но чтобы масштабировать это по всей стране, потребуется решить множество задач: правильно спланировать маршруты, обновить изношенную инфраструктуру и сделать так, чтобы трамвайные линии соединяли центры городов — сейчас этого зачастую просто нет.

Что касается беспилотных автобусов, тут сложностей — вагонетки требуют очень точной картографии, ведь они должны ездить строго по заданному маршруту и не сбиться с пути. Постоянное обновление данных становится ключом к успеху.