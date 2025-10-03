Бренд "Москвич" увеличил стоимость своей самой доступной и популярной модели - кроссовера "Москвич 3". Об этом сообщает портал "Автоновости дня". В версиях 2025 года цена автомобиля возросла на 49 000 - 62 000 рублей, что составляет 2,4-3,4%.

Базовая комплектация "Стандарт плюс" с механической коробкой передач подорожала на максимальные 62 000 рублей - за такой вариант теперь просят 1 913 000 рублей. Версии с вариатором и топовая комплектация "Комфорт" стали дороже на 49 000 рублей (2 000 000 и 2 132 000 рублей соответственно).

Цены на прошлогодние автомобили, которые все еще доступны на рынке, остались неизменными. Стоимость "Москвича 3" с ручным управлением, который недавно получил значительную скидку по государственной программе, также осталась без изменений. Кроссовер предлагается в единственной комплектации "Стандарт плюс" с вариатором и стоит 1 986 000 рублей, а с учетом специальной акции - 1 200 000 рублей.

Все машины оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 лошадиных сил. В паре с двигателем может быть установлена либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо вариатор. Привод во всех комплектациях исключительно передний.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Москвич" вошел в топ-5 популярных подержанных электромобилей в августе в РФ.