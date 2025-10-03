На рынок выходит электрокроссовер Mitsubishi Eclipse Cross

Автомобильный бренд Mitsubishi Motors объявил о скором выходе на рынок своей новинки — электрической модификации популярного кроссовера Eclipse Cross. Поставки машины в европейские дилерские центры будут запускаться поэтапно до конца 2025 года.

© Motor.ru

В основе новинки — специальная электрическая архитектура CMF-EV. Во внешнем облике автомобиля легко узнается фирменный стиль бренда — передняя часть выполнена в фирменной концепции Dynamic Shield, а на задней можно увидеть элементы, стилизованные под шестиугольники, в рамках идеи Hexagonal Stability. Модель устанавливает колёса диаметром 20 дюймов, причем в дизайне их дисков обыграна характерная треугольная форма логотипа Mitsubishi.

Кроссовер оснащён электромотором, выдающим 160 киловатт мощности и 300 ньютон-метров крутящего момента, и тяговой батареей ёмкостью 87 киловатт-часов, которой, по оценкам производителя, хватит на 600 километров по методике WLTP. Автомобиль поддерживает как стандартную зарядку мощностью до 22 киловатт, так и быструю, где мощность может достигать 150 киловатт. В планах компании на 2026 год значится выпуск более доступной версии с уменьшенным запасом хода.

В салоне производитель создал особую атмосферу с помощью серебристых декоративных элементов и многоцветной панели освещения, которая предлагает водителю на выбор 48 различных оттенков. Цвет подсветки автоматически подстраивается под выбранный режим движения. Над головами пассажиров — панорамная крыша, которая может менять степень своего затемнения с помощью электрического сигнала.

Центральное место на приборной панели занимает большой 12,3-дюймовый дисплей медиасистемы, также в машине предусмотрена аудиосистема Harman Kardon, которая способна трансформировать звук в пяти акустических режимах.

Электрокроссовер оснащён целым комплексом из 20 различных ассистентов, в число которых входит адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, датчик, распознающий усталость человека за рулём, технология предотвращения лобового столкновения, автоматический помощник при парковке и многие другие.