Китайские концерны массово подняли цены на свои машины в России

В октябре 2025 года сразу шесть китайских концернов подняли цены на ряд своих автомобилей в России. Об этом сообщает отраслевой портал Autonews со ссылкой на результаты собственного анализа.

© Lenta.ru

Haval повысил стоимость кроссовера Jolion, ценник четырех из пяти представленных на российском рынке комплектаций вырос на 50 тысяч рублей. Модель M6 в версии FWD DCT подорожала на столько же, как и H3 в комплектации Premium (2WD). Стоимость H7 в комплектации Elite увеличилась на 100 тысяч рублей, а в версиях Premium и Tech Plus — на 200 тысяч. Changan повысил ценники Uni-K во всех трех версиях на 100 тысяч рублей, Uni-S в двух комплектациях — также на 100 тысяч, как и Uni-T. Модели CS35 Plus и Hunter Plus, в свою очередь, подорожали на 200 тысяч. Концерн Geely поднял стоимость седана Emgrand во всех пяти комплектациях на 10 тысяч рублей.

Производитель внедорожников Tank повысил ценник популярной в России модели 300 в версиях City Adventure и City Premium на 50 тысяч, а компактный кроссовер Omoda C5 стал дороже на 100-150 тысяч. Компания GAC решила отменить прямую скидку в 150 тысяч рублей на переднеприводную модификацию кроссовера GS4 и увеличить саму прайсовую стоимость этой модели. В итоге ее стоимость поднялась почти на 350 тысяч.

Китайские автопроизводители не первый месяц повышают цены на свои автомобили вопреки заметному падению продаж на российском рынке. Подобную политику эксперты называют удивительной с учетом внушительных стоков пылящихся на складах транспортных средств. К началу осени, по оценке экс-главы Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева, нераспроданными в стране числились в общей сложности порядка 300 тысяч машин, подавляющую часть которых составляли иномарки китайского производства.

С учетом общего роста цен на авто в России единственным реальным способом привлечь граждан для дилеров марок КНР остаются субсидированные кредиты со ставками в 6-7 процентов, отмечал глава по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов. Однако на фоне неподъемной для значительной части граждан стоимости машин даже подобного рода условия пока не помогли китайским концернам выправить кризисную ситуацию с продажами в России. По итогам 2025 года суммарная реализация иномарок из КНР в стране, прогнозировал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, просядет на 15-17 процентов.