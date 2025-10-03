Действующие такси останутся в реестре до конца срока их службы

Новые правила локализации для такси не затронут машины, уже работающие в сервисе. Транспортные средства, которые уже работают в сервисах заказа такси, можно будет использовать и после 1 марта 2026 года, даже если они не соответствуют обновлённым требованиям по локализации. С таким заявлением выступил председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

По его словам, транспортные средства, не подпадающие под новые нормы, но уже внесённые в официальный реестр такси, имеют право оставаться в нём до конца срока своей службы. Владелец может самостоятельно удалить автомобиль из списка или же он будет исключен из-за каких-либо нарушений.

Эксперт акцентировал внимание на том, что обновлённые параметры будут распространяться исключительно на пополнение автопарков. То есть, правила локализации затронут только те новые автомобили, которые станут вносить в реестр после начала действия закона.

Ранее Министерство промышленности и торговли России обнародовало первый перечень машин, отвечающих будущим требованиям. В этот список вошли больше 20 моделей от шести отечественных производителей, среди которых Lada (включая Granta, Vesta, Niva), УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Перечень охватывает автомобили с двигателем внутреннего сгорания, машины с гибридной силовой установкой и электромобили разных классов.

В ведомстве пояснили, что опубликовали список заблаговременно, чтобы компании и частные перевозчики могли заранее планировать свои будущие закупки техники. Также там отметили, что данный перечень будет регулярно пополняться по мере выхода новых российских моделей и развития локализованных производственных процессов.

Стоит напомнить, что для водителей Калининградской области, Сибирского федерального округа и Дальнего Востока предусмотрены переходные периоды.