Анонсирован большой кроссовер Kia Telluride нового поколения

Компания Kia представит Telluride второй генерации уже в следующем месяце. Предполагается, что модель будет доступна с новым атмосферником V6, ей также прочат гибридную версию.

Трехрядный кроссовер Kia Telluride начал свою карьеру в 2019 году, это ближайший родственник «первого» Hyundai Palisade. Рестайлинг модели Kia провели в 2022-м. Telluride изначально был разработан специально для Северной Америки, его производство налажено в Штатах. Хотя затем кроссовер стали поставлять еще и в страны Ближнего Востока. Но главным рынком для большого SUV все же остаются США, и там у Telluride все хорошо. По данным самой компании Kia, с января по сентябрь текущего года кроссовер разошелся тиражом 92 498 экземпляров, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Тем не менее Palisade уже перешел в следующее поколение, так что пришла очередь и Telluride. В Kia только что озвучили дату и место премьеры – модель представят на автосалоне в Лос-Анджелесе 20 ноября (по местному времени).

Увы, никаких других подробностей марка пока не раскрыла. Нет даже тизеров. Впрочем, замаскированные машины уже ловили во время испытаний. К слову, на основе свежих шпионских снимков дизайнер Kolesa.ru недавно представил свое видение того, какой получится внешность следующего Telluride. Да и догадки о технике тоже имеются, ведь кроссовер Kia останется родственником Palisade.

Что касается дизайна, то у «второго» Kia Telluride будут более «острые» черты. Автомобиль сохранит вертикальные блоки фар и задних фонарей, при этом оптика увеличится в размерах. Да и сам Telluride наверняка станет больше. Длина актуального кроссовера (в спецификации для США) – 5001 мм, колесная база – 2900 мм. Ожидается, что Kia Telluride по-прежнему будет доступен с восьми- или семиместным салоном.

Мотор, вероятно, перейдет с нынешнего Hyundai Palisade для США. То есть вместо атмосферника V6 3.8 (295 л.с.) у Kia Telluride будет атмосферный же двигатель V6 3.5. На модели Хендэ он выдает 291 л.с. и сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом (у «первого» Telluride тоже 8АТ). Кроссовер Kia должен сохранить выбор между передним и полным приводом. А еще новому SUV прочат гибридную версию HEV (без возможности зарядки от электросети) – опять же, как у актуального Palisade. Силовая установка последнего включает бензиновую турбочетверку 2.5, электромотор и шестиступенчатый автомат. Суммарная отдача – 334 л.с. Для гибрида тоже предусмотрен полный привод.

Все подробности о Kia Telluride второго поколения узнаем в рамках ноябрьской презентации. При этом не исключено, что еще до премьеры компания поделится фирменными изображениями новинки.