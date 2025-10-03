Почему BMW Z8 оснастили двигателем от M5

Если вы настоящий поклонник BMW, имя Андреаса Бовенсипена наверняка вам знакомо. Сегодня он руководит ALPINA — ателье, которое недавно официально вошло в состав концерна BMW. Но до этого Бовенсипен работал инженером в самой компании, и именно этот опыт позволил ему приоткрыть завесу над закулисной историей одного из самых культовых автомобилей марки — BMW Z8. В интервью YouTube-каналу MotoManTV Podcast он рассказал, как родилась идея использовать под капотом «родстера Джеймса Бонда» двигатель от легендарного M5.

Разработка Z8: больше «эм», чем ожидалось

По словам Бовенсипена, Z8 был проектом BMW AG, а не подразделения BMW M, что может удивить знатоков, ведь в основе модели лежала основа от E39 M5. Всё началось с алюминиевого каркаса — решения дорогостоящего и смелого для BMW, больше привычного для спортподразделения. Изначально же автомобиль должен был оснащаться 4,4-литровым V8 мощностью около 286 л.с. (речь идёт о моторе M62B44) — далеко не той силовой установкой, которую мы привыкли ассоциировать с Z8.

Однако вскоре стало очевидно: машине нужно больше мощности. Решение было простым — взять 4,9-литровый атмосферный V8 S62 от M5, выдающий 400 л.с. Хотя идея встретила сопротивление со стороны бухгалтерии, которая опасалась роста себестоимости, инженеры доказали: экономия на разработке и тестировании перекроет все затраты.

Особые сомнения вызывала надёжность трансмиссии. «Пробеги у владельцев M5 куда выше, чем у покупателей Z8», — отмечает Бовенсипен. Но именно этот факт и стал доводом: если узлы выдерживают эксплуатацию массового спортседана, то в редком и дорогом родстере они тем более окажутся надёжными.

Как Z8 прошёл в серию — и какой ценой

История Z8 во многом восходит к нереализованному проекту кабриолета на базе «пятёрки». По словам Бовенсипена, концепт, созданный Генриком Фискером, оказался в нужное время в нужном месте. Окончательные инвестиции выглядели вполне подъёмными: «Стоимость деталей была высокой, но расходы на разработку и оснастку — низкими», — вспоминает он. Именно этот баланс позволил довести проект до конвейера.

Правда, не обошлось без борьбы внутри компании. Финансовый отдел постоянно спорил с главным сторонником модели, Вольфгангом Райтцле. Но после долгих дискуссий всё же восторжествовало видение энтузиастов. «В итоге все были довольны, что этот крутой проект состоялся», — резюмирует Бовенсипен.

И мы, безусловно, в их числе. Ведь именно двигатель от M5 сделал BMW Z8 таким, каким мы знаем его сегодня — живой легендой баварской марки.