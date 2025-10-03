BMW опубликовала результаты продаж за третий квартал

BMW USA опубликовало результаты продаж за третий квартал 2025-го, и статистика оказалась полна сюрпризов. Общий объём реализации вырос на внушительные 24%, достигнув 96886 автомобилей. Но куда большее внимание привлекли два редких случая: кто-то приобрёл давно «залежавшийся» i3, а ещё один покупатель уехал домой на новом 6 Series Gran Turismo. В Америке эти модели исчезли из салонов уже несколько лет назад.

Последний хэтчбек i3 сошёл с конвейера в Лейпциге более трёх лет назад. Производство завершилось в июне 2022-го, поставив точку в девятилетней истории модели с общим тиражом в 250 тысяч машин. Разумеется, дилерские склады не опустели в тот же день, однако встретить «живой» i3 на площадке летом 2025-го — событие из ряда вон выходящее.

Формально же индекс i3 у BMW никуда не исчез. Городской электрокар канул в прошлое, а его шильдик перекочевал на совершенно иной автомобиль — электрическую «трёшку» с удлинённой колёсной базой, выпускаемую и продаваемую в Китае. Уже в следующем году имя i3 получит второе дыхание в глобальном масштабе вместе с новой линейкой Neue Klasse.

Что касается 6 Series GT, то его уход с американского рынка случился ещё раньше. Последний раз пятидверный гран-турер официально предлагался в США в модельном ряду 2020-го. Тогда автомобиль даже успел пройти рестайлинг, но обновлённая версия до Северной Америки так и не добралась. Между тем выпуск продолжался в Дингольфинге до 2023 года, а индийский завод в Ченнаи выпускал эту модель вплоть до первой половины 2024-го.

Любопытно, сколько именно выложили счастливые владельцы за эти «законсервированные» экземпляры. Перед сворачиванием производства базовая цена i3 начиналась с $45445, а за 6 Series GT просили минимум $71295 без учёта опций. Поскольку оба автомобиля не относятся к числу коллекционных и с годами не растут в цене, велика вероятность, что дилеры сделали на них щедрые скидки, стремясь избавиться от старых запасов.

В ближайшие годы BMW намерена вновь вернуться в сегмент компактных электромобилей — на смену i3 придёт новый хэтчбек i1. А вот преемника для 6 Series GT, похоже, не будет: модель так и не сумела найти преданных покупателей, разделив судьбу более компактной 3 Series GT и оставшись в истории как интересный, но неудавшийся эксперимент.