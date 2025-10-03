Автоэксперт назвал причины значительного роста цен на подготовку авто к зиме

В 2025 году в России заметно подорожала подготовка автомобилей к зиме – цены выросли практически на все. Автоэксперт Антон Шапарин объяснил, почему так произошло.

В России заметно увеличилась стоимость сезонного обслуживания машины. Теперь "переобуть" автомобиль и провести базовое обслуживание обходится примерно на 16% дороже, чем раньше. В 2025 году минимальный пакет услуг, включающий в себя замену шин, балансировку и заливку расходных жидкостей, тянет на 15–20 тысяч рублей, сообщает издание NewsNN.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал главные причины роста цен. В этом списке оказалось повышение зарплат сотрудникам, чтобы удержать их на фоне конкуренции с более легкими и прибыльными профессиями вроде работы курьером. К этому добавляются подорожавшее оборудование и запчасти, а также растущие расходы на аренду и коммуналку. Плюс на рынке становится меньше мастерских – плотная городская застройка не оставляет им достаточно места для работы.