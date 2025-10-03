Какое наказание грозит шумным водителям

В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который предоставляет регионам право вводить штрафы до 30 тысяч рублей. Эксперт считает, что это может помочь решить проблему.

© runews24.ru

В России водителям, которые переделывают выхлопные системы и тем самым нарушают тишину, грозит штраф в размере 500 рублей, рассказал автоэксперт «Народный фронта. Аналитика» Роман Чикун.

Он в беседе с РИА Новости отметил, что такой размер наказания давно утратил сдерживающий эффект. При этом, жители крупных городов постоянно жалуются на «ночных гонщиков».

По словам Чикуна, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который предоставляет регионам право вводить штрафы до 30 тысяч рублей. Этой инициативой предлагается фиксировать нарушения автоматически, с помощью шумомеров, которые встроены в автоматизированные устройства, фиксирующие скорость.

Эксперт считает, что, если за громкий выхлоп будут наказывать так же, как за проезд на «красный», это может помочь решить проблему.

Ранее таксистов призвали ввести льготные тарифы и скидки на проезд для пенсионеров.