В Тюменской области таксистам приостановили разрешение на перевозку пассажиров

В регионе 60 перевозчикам приостановили действие разрешения на перевозку легковым такси за отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления строительства области.

По данным на 30 сентября, в реестре перевозчиков легковым такси региона 2,2 тысячи оператора. У 60 из них разрешения приостановили. Часть перевозчиков после получения уведомлений уже устранили выявленные нарушения.

«Срок приостановления действия разрешения составляет 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения. Чтобы их возобновить перевозчикам необходимо предоставить в Главное управление строительства области информацию о заключенном договоре ОСГОП, подтверждающую устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления действия разрешения. Указанные сведения и документы в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона № 580-ФЗ необходимо предоставить до истечения срока приостановления действия разрешения», – отметили в управлении.

При этом не устранение нарушений в установленный срок приведет к аннулированию действия разрешения.

Напомним, в прошлом году в Тюменской области работали более 7,5 тысяч автомобилей такси. Это на две тысячи больше, чем в 2023 году. Также в 2024 году поступило свыше 12 тысяч заявлений касаемо работы такси: разрешение на перевозку пассажиров получили 912 человек.