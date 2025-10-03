Электромобиль Eonyx можно приобрести в КНР вдвое дешевле

На калининградском заводе "Автотор" стартовало производство компактных электрокаров Eonyx M1. Компоненты для сборки привозят из Китая, где их производит компания Zhejiang Today Sunshine New Energy.

На момент начала продаж серия Eonyx включает три двухместные модели - M2, Pickup и "Карго", предназначенные для разных задач. Наиболее доступной среди них является миниатюрный кроссовер Eonyx M2. Его стоимость начинается от 840 тысяч рублей в единственной комплектации Standart. Длина автомобиля составляет 2860 мм, колесная база - 1800 мм, а тяговая батарея имеет емкость 150 Ач.

Однако, как удалось выяснить порталу "Южный автомобиль", на рынке КНР эта же машина стоит вдвое дешевле. На одном из популярных китайских агрегаторов его цена начинается от 5 180 долларов, что по текущему курсу составляет 419 600 рублей.

Впрочем, как ранее сообщалось, автомобили Eonyx включены в государственную программу "Электромобиль".

Поэтому можно получить субсидию в размере 35%, что снижает стоимость машины на 294 тысячи рублей. Таким образом, Eonyx M2 в рамках программы будет стоить 588 тысяч рублей.