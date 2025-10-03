Voyah выходит на IPO в Гонконге

Китайский премиальный бренд Voyah Auto, принадлежащий концерну Dongfeng Motor, подал заявку на листинг на Гонконгской фондовой бирже. Для молодой марки, которая всего за три года сумела вырастить продажи и впервые выйти в прибыль, это станет важным шагом к публичному размещению акций.

© Allroader.ru

Финансовый рост и первая прибыль

Voyah демонстрирует один из самых впечатляющих темпов роста в сегменте автомобилей на «новой энергии». С 2022 по 2024 год выручка компании росла со среднегодовым темпом почти 79% — от 6,05 млрд юаней в 2022 году до 19,36 млрд в 2024-м (около 2,7 млрд долларов). Прибыльность также подтянулась: маржинальность выросла с 8,3% до 21%, а чистый убыток сократился почти до нуля. В четвёртом квартале 2024-го Voyah впервые показала квартальную прибыль и удерживает её уже семь месяцев подряд.

Рынки и модельная линейка

С 19,4 тыс. проданных машин в 2022 году бренд вырос до 80,1 тыс. в 2024-м, а в январе–сентябре 2025-го уже поставил почти 97 тыс. автомобилей (+85% год к году). В планах компании — выпуск 1–3 новых моделей ежегодно и расширение гаммы до 9 автомобилей к концу 2026 года.

Для российского рынка Voyah особенно примечателен: бренд официально присутствует у нас с 2022 года. Именно в России открылся первый за пределами Китая сборочный завод марки — в Липецкой области, на мощностях завода «Моторинвест». Здесь налажена крупноузловая сборка кроссовера Voyah Free и минивэна Voyah Dream, что обеспечивает не только поставки дилерам, но и формальный статус «российского производства», подтвержденный допуском на работу в такси.

Сегодня Voyah активно развивает дилерскую сеть в крупнейших городах России, а локализация сборки помогает удерживать цены на фоне колебаний валюты и обеспечивать доступность сервиса.