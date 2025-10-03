Автоэксперт объяснил необходимость сужения парковочных мест

Уменьшение ширины парковочного места позволит организовать парковку на улицах с узкой проезжей частью, а также увеличить количество парковочных на стоянках у супермаркетов, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, комментируя уменьшение парковочных мест и введение новых дорожных знаков с января следующего года.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев предупредил россиян, что с января 2026 года в стране появятся новые дорожные знаки, а также уменьшатся парковочные места, расположенные вдоль проезжей части. По его словам, места для машин сузят до 2,25 метров, вместо прежних 2,5 при сохранении длины в 6,5 метров.

«Согласно действующему сейчас ГОСТу размер парковочного места 2,5 метра на 6 метров. Минимальны размер – 2,5 метра на 5,25 метра. При этом длина может варьироваться в зависимости от способа парковки. При косой парковке параметры парковочного места для легковых автомобилей должны быть 2,50 на 5,25 метров, при параллельной – 2,5 метра на 6 метров», – говорит Солдунов.

Он подчеркивает, что ширина в 2,5 метра одинакова для всех видов парковки. Уменьшение ширины позволяет организовать парковку на улицах с узкой проезжей частью, а также увеличить количество парковочных на стоянках у супермаркетов.

«На данный момент действуют общие правила, и дополнительные штрафы за неровную парковку, когда автомобиль заходит на соседнее место, не нужны. В первую очередь, данные нововведения будут касаться разметки парковочных мест. Существующих штрафов, совместно с фиксацией нарушений парковки в автоматическом режиме камерами, будет достаточно для упорядочивания пользования парковочными местами», – заключил автоэксперт.

Ранее в России утвердили новый ГОСТ с обновленным дизайном дорожных знаков и новыми указателями для электромобилей и велосипедных зон. Новый стандарт станет обязательным со следующего года, а регионы уже могут его внедрять.