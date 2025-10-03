Mercedes-Benz открыла в ФРГ крупнейший в Европе центр испытаний фар

Комплекс, протяженностью 135 метров и высотой восемь метров, позволяет инженерам проводить испытания в условиях полной темноты или рассвета, моделировать встречное движение, появление пешеходов и дорожные покрытия.

© runews24.ru

Благодаря новой лаборатории компания может круглосуточно тестировать системы освещения, не завися от погодных условий. Современные фары Mercedes адаптируются к погодным изменениям, избегают ослепления встречных водителей и подсвечивают пешеходов.

Центр стал частью полигона Immendingen, где также тестируются подвески, системы автономного вождения и проводится ускоренное моделирование износа машин. Сочетание виртуальных и реальных тестирований повышает безопасность и эффективность разработки.

Напомним, что в Хабаровске продают подержанную Honda CR-V за 2,6 млн рублей. С начала года продажи Toyota в России увеличились на 27%.