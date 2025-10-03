Дилеры назвали цены на российский минивэн Sollers SP7

Сразу несколько дилеров в РФ начали принимать предзаказы на новый бизнес-вэн Sollers SP7. При этом компания "Соллерс" пока не объявляла о начале продаж и не обнародовала рекомендованные цены.

Производство модели началось в июле на заводе в Елабуге.

Так, автосалон из Екатеринбурга оценил машину в 4 690 000 рублей, компания из Новосибирска просит на 300 000 рублей больше - 4 990 000 рублей, а самый дорогой экземпляр предлагают во Владимире - 5 150 000 рублей.

Все представленные в объявлениях машины оборудованы 2,0-литровым турбомотором, который выдает 237 л.с. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, привод реализован на передние колеса. На выбор клиента доступны две версии Sollers SP7: семиместный полноразмерный минивэн и четырехместное бизнес-купе.

В стандартную комплектацию входят шесть подушек безопасности, мультимедиа, электронная панель приборов, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, беспроводная зарядка смартфонов, светодиодные фары, электрический привод боковых дверей и двери багажника.

Кресла водителя и переднего пассажира, а также отдельные сиденья второго ряда оборудованы множеством электрических регулировок, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Задний трехместный диван с эргономичным дизайном может быть преобразован в кровать.

