Во Владивостоке открылась лаборатория для испытаний импортируемых авто
Во Владивостоке стартовала работа новой испытательной лаборатории ФГУП «НАМИ», предназначенной для обязательной оценки соответствия автомобилей, ввозимых в Россию. Она располагается на мощностях компании «АИТ», которая является частью группы «Соллерс».
Лаборатория будет проводить испытания для импортируемых транспортных средств, что является необходимой процедурой для получения Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и дальнейшего оформления Электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС).
Находясь рядом с портами, доставить автомобили на испытания можно быстро, отметили в «Соллерс».
В оборудовании лаборатории предусмотрены три испытательные линии с диагностическими комплексами и системами экологической проверки, что соответствует действующим требованиям Евразийского экономического союза.
Проектная мощность лаборатории составляет до 130 тыс. автомобилей в год.