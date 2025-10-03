Кроссовер Jetour T1 может обзавестись гибридной версией

Бренд Jetour намерен расширить линейку кроссовера T1 в России за счет гибридной версии. По информации портала "Китайские автомобили", уже получены несколько сертификатов соответствия для этой модификации, что необходимо для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Предполагается, что машина появится на нашем рынке под названием T1 i-DM. Силовая установка включает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 лошадиных сил и электромотор мощностью 204 л.с., привод - передний. В Китае также доступен полноприводный вариант с ДВС и двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 598 л.с. Какая из этих версий будет представлена в России, пока не сообщается.

По размерам T1 i-DM аналогичен бензиновому варианту: длина - 4706 мм, ширина - 1967 мм, высота - 1845 мм. Колесная база составляет 2810 мм, клиренс - 190 мм.

Продажи Jetour T1 в России стартовали в середине сентября. Автомобиль доступен с 2,0-литровым силовым агрегатом на 245 л.с., восьмиступенчатой АКПП и полным приводом.

Цены на кроссовер варьируются от 3 770 000 до 3 950 000 рублей без учета специальных акций и предложений.

